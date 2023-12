Semnal de alarmă la CSU Craiova-Ivaylo Petev: „Avem probleme în defensivă!”

CSU Craiova a încheiat anul 2023 cu o remiză. Oltenii au înregistrat un 2-2 cu cei de la UTA Arad.

Antrenorul Ivaylo Petev a comentat rezultatul obținut de echipa sa. Iată ce a spus tehnicianul bulgar după partida disputată la Cluj.

„Avem probleme în defensivă!”

„Am început foarte prost, am primit două goluri precum copiii de grădiniță. După 30 de minute, am reacționat, am controlat a doua repriză, am avut multe ocazii, am ratat penalty, dar pierdem alte două puncte.

Nu este pentru prima dată când primim asemenea goluri. Ce voi schimba? Trebuie să schimb ceva, avem probleme în defensivă, dar echipa nu a reacționat bine când am pierdut posesia. Subestimăm anumite situații, de aceea primim două goluri. Trebuie să schimbăm ceva.

Nu este ușor, putem încerca să aducem anumiți jucători, dar vom vedea. Dacă ne dorim să obținem ceva, trebuie să fim sută la sută concentrați în defensivă.

Nu am vorbit cu patronul. (n.red. Vei avea sprijinul patronului și în următorul sezon?) (n.red. râde). Vom vedea”, a spus Ivaylo Petev, după 2-2 cu UTA Arad.