Semnalul de alarmă tras de Alexandru Bourceanu! Nemulțumirile campionilor mondiali la minifotbal

Naționala de minifotbal a României a devenit campioană mondială, după ce a învins, ieri, Kazahstan, cu 12-11 după loviturile de departajare.

„Să vedeți în ce condiții se pregătesc sportivii care câștigă titluri olimpice”, atrage atenția Alexandru Bourceanu

La finalul celor 90 de minute și al prelungirilor, scorul a fost 2-2. Mircea Ciprian Ungur și-a trimis mingea în propria poartă în minutul 24, iar diferența a fost majorată după reușita lui Avel Tarzhanov (37).

Marius Gabriel Balogh a trimis meciul în prelungiri, cu goluri marcate în penultimele două minute.

La loviturile de departajare au marcat Marius Gabriel Balogh, Andrei Gabriel Șumălan, Vasile Ovidiu Pop, Vlad Iulian Mocanu, Alexandru Bourceanu, Andrei Cătălin Ferik, Andrei Cosmin Balea, Viorel Ionuț Neacșa, Dragoș Constantin Nițu, Saron Ionuț Chirică, Ionuț Andrei Nemițanu și Ioan Mircea Popa, și au ratat Mircea Ciprian Ungur, Ioan Mircea Popa și Constantin Gabriel Dumitrașcu.

Naționala României a revenit din Emiratele Arabe Unite în această seară, iar Bourceanu a tras un semnal de alarmă. „Noi am stat două zile la Izvorani. Am avut oameni extraordinari lângă noi, dar trebuia să vedeți ce condiții…

Să vedeți în ce condiții se pregătesc sportivii care câștigă titluri olimpice. Dacă vorbim de alimentație… Sportivii nu au ceea ce e mai important, legume și frunze. Nu există salată. Există doar prăjeală, într-un ulei…

Condițiile de acolo nu sunt potrivite pentru marea performanță. Deși oamenii de acolo ne-au ajutat cu tot ceea ce au putut”, a spus el.

„Puteam să tranșăm meciul din prima repriză”, a declarat Alexandru Bourceanu despre finala CM de minifotbal

Fostul jucător, pe teren mare, de la Oțelul Galați și FCSB, s-a referit și la finala care a avut loc sâmbătă.

„Ne puteam aștepta la penalty-uri în finală. Kazahstanul a învins echipe puternice până în finală. Dar nu ne așteptam să fie 20 de penalty-uri. În mod normal se rezolvă mai repede.

Noi am simțit că am avut meciul în control și puteam să-l tranșăm din prima repriză. De acum, cu siguranță va crește fenomenul. Oamenii sunt mai apropiați. Când merg să joace fotbal, merg la 6 contra 6, nu la 11 contra 11. Dar e un sport care are nevoie să crească.

Trebuie să îmbunătățim procesul pentru a rămâne acolo. Sunt multe de discutat, dar o vom face în perioada următoare”, a detaliat Boruceanu.

La ediția din acest an, România a câștigat Grupa D, din care au mai făcut parte Spania (victorie cu 3-2), Statele Unite, campioana mondială din 2015 (0-0), și Sudan (10-1).

În meciurile eliminatorii, naționala pregătită de Virgil Bejenaru nu a primit niciun gol. Într-o primă fază, România a învins Thailanda în optimi cu 7-0, realizând scorul competiției.

Golurile au fost marcate de Șumălan (9, 15), Ferik (22), Bourceanu (34), Dumitrașcu (37), Ungur (38) și Ovidiu Pop (50+1).

A urmat meciul din sferturi cu echipa Emiratelor Arabe Unite. Ambele reușite au venit în prima repriză, fiind semnate de Șumălan (2) și Balea (19). În semifinale, tricolorii au învins Ungaria cu 3-0, grație golurilor lui Ungur (5), Popa (27) și Balogh (46), cel mai tânăr din lot.