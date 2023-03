Semnalul de alarmă tras de Edi Iordănescu după meciul cu Belarus: „Trebuie să joci, să toci adversarul!”

România a încheiat acțiunea din luna martie. „Tricolorii” au bifat două victorii (2-0 cu Andorra și 2-1 cu Belarus).

Se pare că selecționerul Edi Iordănescu nu a fost tocmai mulțumit după meciul cu bileorușii. Iată ce a sesizat.

„Trebuie să joci, să toci adversarul!”

„Ce nu am vrut și nu vreau să se mai întâmple pe viitor este ca atunci când poți să calci pe accelerație, să eziți să faci asta. Am avut om în plus și trebuia să avem o atitudine ofensivă. Cred că ne-am relaxat pe final și nu e OK. Ne-am văzut cu om în plus, cu 2-0 pe tabelă, și ne-am mulțumit cu rezultatul. Când ești în superioritate numerică, trebuie să joci, să toci adversarul, să ai o circulație mai susținută și să încerci să marchezi”, a spus Edi Iordănescu, în cadrul unei conferințe de presă.