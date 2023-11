Sepsi OSK i-a decis soarta lui Liviu Ciobotariu după eșecul cu Corvinul în Cupa României: „Doar uniți putem să jucăm fotbal!”

Sepsi OSK, deținătoarea Cupei României, a fost eliminată în ediția din acest an chiar din faza grupelor. Eșecul din grupe cu Corvinul Hunedoara (0-1) le-a oprit drumul către fazele superioare ale competiției.

Laszlo Dioszegi a organizat o ședință cu întreaga echipă. Iată ce s-a discutat și ce se întâmplă cu tehnicianul Liviu Ciobotariu.

„Doar uniți putem să jucăm fotbal!”

„Am avut o zi încărcată. Ședința a durat două ore. Am stat la discuții cu staff-ul și apoi cu jucătorii. Jucătorii dau vina mereu pe colegi, e o problemă individuală. Își reproșează unul celuilalt că din cauza altuia nu avem rezultate. Cred că după discursul de astăzi și-au dat seama că doar uniți putem să jucăm fotbal.

Dacă vom continua așa, nu avem cum să realizăm ceva. Am discutat eu primul, apoi antrenorul. Cred că au înțeles că nu merge așa. Greșeala cred că a fost a mea. Când am jucat cu Bodo am pus acea primă de 25.000 de euro, dacă intrăm în grupe. Cred că de atunci au început reproșurile și s-a rupt ceva. Altfel nu-mi explic. De atunci totul e pe dos.

(n.r. despre Ciobotariu) Poate și el a fost prea moale. Jucătorii au reproșat că nu a avut o mână de fier cum a avut Leo Grozavu, în niciun caz. Poate jucătorii s-au culcat pe o ureche. Poate unii jucători nu au fost tinuți de brâu așa cum trebuia.

Inclusiv Ciobi a spus că schimbă foaia, pentru că ața nu se mai poate. Cel mai urât lucru e să dăm vina pe ceilalți. Le-am și spus jucătorilor. Niciunul nu a jucat nimic, deci nu trebuie să dăm vina”, a spus Laszlo Dioszegi, pentru DigiSport.