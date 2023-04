Sepsi s-a calificat în semifinala Cupei, iar Bergodi amenință: „Încercăm să facem o figură frumoasă și în play-off!”

Sepsi a trecut cu 4-1 de CS Mioveni în sferturile Cupei României. Covăsnenii s-au calificat pentru al doilea an consecutiv în semifinalele competiției.

Se pare că Bergodi nu s-a putut abține din a remarca această performanță. Iată ce a spus antrenorul italian.

„Încercăm să facem o figură frumoasă și în play-off!”

„A fost un meci frumos, am ajuns în semifinale pentru al doilea an la rând. E o performanță. Îi felicit pe băieți, am făcut un meci foarte bun, cu multe ocazii. Ar trebui să avem mai multă răbdare în a doua repriză, dar echipa s-a descurcat bine și am avut o sumedenie de ocazii. Am ratat mult, asta e o problemă uneori.

Am întâlnit o echipă care luptă pentru evitarea retrogradării, a avut un spirit bun. Au încercat, au plecat cu șansa a doua, dar au jucat bine, cu agresivitate, s-au luptat. Au făcut o figură frumoasă, dar meciul lor s-a rupt după acel cartonaș roșu.

Am riscat când am luat gol, dar nu cred că meciul ar fi ajuns în prelungiri, pentru că am avut multe ocazii.

Asta e meseria jucătorilor, să intre și să își facă datoria. Am ratat mult, dar sunt bucuros și e bine așa. E o performanță. Se vorbește mult despre Sepsi că pierde în play-off, dar am ajuns în semifinala Cupei al doilea an la rând.

Încercăm să facem o figură frumoasă și în play-off, dar jucăm cu echipe foarte bune, cu loturi valoroase și bugete mai mari. Drumul din Cupă e mai scurt. Nu ne va fi ușor, dar și anul trecut am plecat cu șansa a doua și am câștigat Cupa.

Mi se pare o glumă să spui că CFR joacă cu rezerve. Au o grămadă de jucători cu salarii mari, foarte buni, chiar dacă joacă mai puțin”, a spus Cristiano Bergodi, după victoria cu CS Mioveni.