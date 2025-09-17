Sepsi Sf. Gheorghe a fost umilită pe teren propriu de Galatasaray, în preliminarile Euroligii

Campioana Sepsi Sfântu Gheorghe a fost învinsă miercuri, pe teren propriu, de formaţia Galatasaray Istanbul, scor 81-48 (42-22), în manşa tur din turul preliminar al Euroligii, cea mai puternică competiţie continentală.

Meciurile din grupe încep pe 8 octombrie

Principalele marcatoare ale partidei au fost Meresz 13 puncte, Williams 12, Szabo 7, pentru Sepsi, respectiv Juhasz 15, Kuier 12, Yamaner 10, pentru Galatasaray. Manşa retur va avea loc în 24 septembrie, în deplasare.

În turul preliminar joacă 10 echipe pentru cinci locuri disponibile în grupele Euroligii. Partidele vor avea loc în 17 şi 24 septembrie, tur-retur. Dacă se califică în grupe, Sepsi le va întâlni pe Beretta Famila Schio (Italia), Sopron Basket (Ungaria) şi Flammes Carolo Basket (Franţa), în grupa B. Meciurile din grupe vor începe în 8 octombrie.

În cazul în care nu se califică în grupe, campioana României va avea drept de joc direct în grupele EuroCup, cu Kangoeroes Basket Mechelen (Belgia), GEAS Basket (Italia) şi învingătoarea duelului dintre KSC Szekszárd şi DSK Brandys (grupa D).