Sepsi vine ca mielul la tăiere pe Arena Națională! 5 indisponibili pentru meciul cu FCSB

Echipa Sepsi întâlnește azi FCSB, pe Arena Națională, de la ora 20:45, în etapa a 25-a a Superligii.

Sepsi are 5 indisponibili în perspectiva meciului de azi cu FCSB

Formația antrenată de germanul Bernd Storck este pe locul 6, cu 33p, dar riscă să fie depășită de FC Hermannstadt sau petrolul, care se întâlnesc în meci direct tot azi, de la 18:15.

În plus, dacă nu ia măcar un punct, se va depărta de Farul, campioana urmând să primească mâine replica celor de la Dinamo.

Șansele ca Sepsi să plece neînvinsă de pe Arena Națională sunt mici. Patronul Laszlo Dioszegi a dezvăluit că sunt multe probleme de efectiv.

„Noi ne concentrăm pe meciul cu FCSB și le-am cerut băieților să scoatem un rezultat surprinzător. Întotdeauna am încredere în băieți, dacă n-aș avea eu, ce rost mai avea să mă duc la meciuri sau să joace ei?

Am fost la antrenament, dorință au, voință au, din păcate avem vreo cinci jucători care mâine nu pot să joace.

Ștefănescu are febră 40, are gripă, Ninaj și cu Oteliță sunt suspendați, Debeljuh și Varga sunt accidentați. Suntem puțin decimați, dar am încredere în băieții care vor juca că o să dea totul și încercăm să facem surpriza”, a declarat Dioszegi.

„Nu cred că mai aducem jucători, nu suntem în discuții cu nimeni, avem 21 de jucători pe lista A. Trebuie să mergem cu ce avem până în vară și în vară să vedem ce o să fie, e mult timp până atunci”, a mai spus el, conform ProSport.