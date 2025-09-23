Serbia a fost eliminată de Iran în optimile Campionatului Mondial de Volei Masculin

Naționala Serbiei, pregătită de Giani Crețu, a fost eliminată marți din optimile Campionatului Mondial, după ce a pierdut cu 2-3 în fața reprezentativei Iranului și a ratat calificarea în sferturi. România nu a depășit faza grupelor și s-a clasat pe locul 29 din 32 de echipe participante.

Rezultatele pe seturi au fost: 25-23, 19-25, 26-24, 22-25, 9-15.

Serbia câștigase grupa H, cu 0-3 împotriva Cehiei, 3-0 cu China și 3-0 cu Brazilia, însă în faza eliminatorie a cedat surprinzător contra Iranului.