Serbia, condusă de Nikola Jokic, înfrângere cu Turcia la EuroBasket 2025

Selecționata Serbiei, cu starul Nikola Jokic în componență, a fost învinsă de Turcia cu scorul de 95-90, miercuri, la Riga, într-un meci care a opus cele două echipe neînvinse din Grupa A a Campionatului European de baschet masculin – EuroBasket 2025, găzduit de Cipru, Polonia, Finlanda și Letonia.

Alperen Șengun (28 puncte, 13 recuperări, 8 pase decisive) și-a condus echipa la victorie, astfel că Turcia va juca în optimi contra Suediei, scandinavii înregistrând performanța de a se califica în premieră în faza finală a unui Campionat European.

Serbia, pentru care Jokic a reușit 22 puncte, 9 recuperări și 4 pase decisive, va juca în optimi contra Finlandei, învinsă categoric Germania, cu 91-61, Franz Wagner fiind cel mai bun de la Mannschaft, cu 23 de puncte, 7 recuperări, 3 pase decisive.

În optimi, Germania va înfrunta echipa Portugaliei, care obținut biletul pentru optimi in extremism, după 68-65 cu Estonia.

În alt meci din optimi, Letonia va primi replica Lituaniei.