Sergio Busquets, legenda clubului FC Barcelona, a anunțat că va pune capăt carierei sale la finalul sezonului

Mijlocașul spaniol Sergio Busquets, legenda clubului FC Barcelona, care evoluează în prezent la echipa Inter Miami, alături de argentinianul Lionel Messi, a anunțat că va pune capăt carierei sale în fotbalul profesionist la finalul actualei ediții a Ligii profesioniste nord-americane de fotbal (MLS).

‘Acestea vor fi ultimele mele luni pe teren. Simt că a venit momentul să-mi iau rămas bun de la cariera mea de fotbalist profesionist. Au trecut aproape 20 de ani în care m-am bucurat de această poveste incredibilă la care am visat dintotdeauna’, a spus Busquets într-un mesaj video postat pe contul său de pe rețeaua X.

‘Mulțumesc enorm tuturor și fotbalului pentru tot. Veți face mereu parte din această poveste frumoasă. Plec foarte fericit, mândru, împlinit și, mai presus de toate, recunoscător. Fotbalul mi-a oferit experiențe unice, în locuri minunate, alături de cei mai buni tovarăși de călătorie… Mulțumesc FC Barcelona, clubul vieții mele. La Barca mi-am transformat visele din copilărie în realitate. Am purtat tricoul pe care l-am iubit în sute de meciuri. Am sărbătorit numeroase titluri și am trăit momente unice pe Camp Nou, pe care nu le voi uita niciodată’, a adăugat mijlocașul.

În vârstă de 37 de ani, Sergio Busquets este unul dintre cei mai titrați jucători din fotbalul mondial. El a cucerit 32 de trofee alături de FC Barcelona, inclusiv trei Ligi ale Campionilor și nouă titluri de campion al Spaniei, fiind totodată campion mondial (2010) și campion european (2012) cu naționala Spaniei, în care a adunat 143 de selecții.

După ce și-a petrecut întreaga carieră la FC Barcelona, mijlocașul spaniol a semnat cu Inter Miami în 2023, an în care s-a alăturat grupării din Florida și Lionel Messi, după despărțirea acestuia de Paris Saint-Germain. Inter Miami și-a asigurat calificarea în play-off-ul actualei ediții a MLS, programat în perioada 22 octombrie – 6 decembrie.