Sergio Conceicao, înlocuitorul lui Laurent Blanc la Al-Ittihad

Portughezul Sergio Conceicao, fostul antrenor al echipelor de fotbal FC Porto și AC Milan, a fost numit la conducerea tehnică a formației saudite Al-Ittihad, în locul francezului Laurent Blanc.

Tehnicianul lusitan a semnat un contract valabil până în 2027 cu clubul din Riad, la care evoluează francezii Karim Benzema și Ngolo Kante, precizează jurnalistul Fabrizio Romano.

Conceicao îi va avea alături la Al-Ittihad pe colaboratorii săi Joao Costa, Siramana Dembele, Fabio Moura, Diamantino Figueiredo, Vedran Runje, precum și pe analistul Eduardo Oliveira.

Al-Ittihad ocupă locul al treilea în Liga profesionistă din Arabia Saudită (Saudi Pro League), după primele patru etape ale sezonului, la trei lungimi de liderul Al-Nassr, echipa starului portughez Cristiano Ronaldo.