Sergio Perez și Valtteri Bottas vor fi noii piloți ai echipei Cadillac la debutul în Campionatul Mondial de Formula 1

Mexicanul Sergio Perez și finlandezul Valtteri Bottas vor pilota monoposturile Cadillac în 2026, când echipa americană își va face intrarea în Campionatul Mondial de Formula 1, au anunțat postul de televiziune ESPN și site-ul Motosport.com, citate de Reuters.

Un anunț oficial privind angajarea celor doi de către constructorul din Statele Unite este așteptat în cursul acestei săptămâni.

Cadillac va deveni anul viitor a unsprezecea echipă de pe grila Marelui Circ și doar a doua echipă americană din istoria Formulei 1. General Motors este constructorul care va opera sub numele mărcii sale Cadillac.

În loc să apeleze la un pilot american pentru unul dintre monoposturile sale, team-ul din Statele Unite a preferat să mizeze pe unul dintre cei mai experimentați piloți liberi de contract disponibili în prezent, Sergio Perez. Mexicanul, în vârstă de 35 de ani, s-a despărțit de Red Bull la finalul sezonului 2024, după ce s-a clasat pe locul secund în ierarhia finală din Formula 1 în 2023 și pe poziția a treia în 2022. El a câștigat în total șase Mari Premii de la debutul său în Formula 1, în 2011.

Valtteri Bottas (35 ani) are la rândul său o mare experiență în Formula 1, unde a pilotat pentru patru echipe începând din 2013, ultima dintre ele fiind Sauber, pentru care a concurat în 2024. Anul acesta, el a fost pilot de rezervă la Mercedes și pilot de teste la McLaren.

Bottas a terminat pe locul doi în clasamentul general în 2019 și 2020 și pe locul trei în 2017 și 2021, sub culorile lui Mercedes.