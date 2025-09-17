Sergio Ramos a dezvăluit primul dialog pe care l-a avut cu Lionel Messi, după ce au devenit colegi la PSG

Adversari în La Liga timp de 16 ani, între 2005 și 2021, jucătorul spaniol de fotbal Sergio Ramos și cel argentiniani Lionel Messi au fost colegi la PSG.

Ramos și Messi au jucat în 45 dintre cele 48 de dueluri Real Madrid – Barcelona consumate între 2005 și 2021

Ambii au sosit în același timp la gruparea franceză, primul venind de la Real Madrid, iar cel de-al doilea de la Barcelona. La echipa din Paris au colaborat două sezoane, spaniolul plecând la FC Sevilla, iar suf-americanul la Inter Miami.

De-a lungul timpului, ambii au jucat de 45 de dueluri dintre Real Madrid și Barcelona. De precizat că marile forțe ale fotbalului spaniol s-au întțlnit de 48 de ori între 2005 și 2021. Ramos a dezvăluit care a fost primul dialog cu Messi la PSG.

„Prima dată când m-am antrenat cu Messi, a venit la mine și mi-a spus: «Ramos, ține minte că acum suntem în aceeași echipă. Țin minte că nu m-ai lovit niciodată».

Am zâmbit și am răspuns: «Nu-ți face griji, acum voi lovi pe oricine se apropie de tine». Ca să fiu sincer, uneori a trebuit să joc dur cu el pentru că era singura modalitate de a-l opri.

Dar când am jucat primul meu meci cu el, m-am gândit: «E minunat. Acum mă pot relaxa – Messi este de partea mea. Ceea ce era greu înainte acum este ușor, că el face parte din echipa mea»”, a dezvăluit spaniolul, potrivit