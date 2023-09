Sergio Ramos, în lacrimi la prezentarea oficială la Sevilla: ”E tot ce îmi trebuie aici”

Sergio Ramos a fost prezentat în cursul zilei de luni la Sevilla, echipă în tricoul căreia a mai jucat în urmă cu 18 ani.

Fostul căpitan al clubului Real Madrid a semnat cu contract valabil pe un an.

Fotbalistul spaniol va primi un salariu în valoare de un milion de euro.

Sergio Ramos ar fi primit 11 milioane de euro pe an dacă ar fi ales Turcia și 20 de milioane de euro din partea arabilor.

La prezentarea oficială, Ramos a izbucnit în lacrimi. Spaniolul le-a mulțumit oficialilor clubului pentru oportunitatea de a face parte din lotul său.

”Mereu am fost optimist. Dacă sunt aici, este pentru întreg clubul îmi ofertă această oportunitate de a veni acasă. Le voi fi mereu recunoscător. Obiectivul este același pentru toată lumea.

Mereu am fost o persoană care a fost mișcată de senzații și mereu am ales proiecte în care cred. La PSG am putut continua și pentru senzații. Am crezut că ciclul s-a terminat, dar nu e așa.

Ce îmi trebuia mie era în Sevilla. Sper să am norocul să merg acasă și să ridic titluri așa cum au făcut Jesus Navas și Rakitic. Chiar cred că putem câștiga un trofeu pentru că primul lucru de făcut este să credem!”, a declarat Sergio Ramos, citat de AS.com.