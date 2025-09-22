Sergiu Buș, după ce a marcat un eurogol în meciul cu Rapid: „Vom avea mai multe puncte”

Hermannstadt s-a impus pe terenul celor de la Rapid, cu 2-1, într-un meci din etapa a zecea a Superligii.

Sergiu Buş (32 de ani) a reuşit egalarea cu o execuţie superbă la vinclu. Experimentatul fotbalist speră ca acesta să fie momentul revirimentului echipei sibiene.

”După ce am înscris am văzut că era unghiul cam închis. Am simţit să lovesc mingea şi mi-a ieşit.

Este minunată victoria. Această experienţă, după anumite eşecuri, a venit exact cum trebuie. Mă bucur că am făcut 10 puncte. Nu vreau să spun dinainte, dar ar trebui să continuăm aşa. Sunt sigur că vom avea mai multe puncte”, a explicat Buş.