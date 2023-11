Sergiu Hanca, despre situația de la Dinamo: „E trist să vezi că trec prin momente grele!”

Dinamo traversează o perioadă dificilă. „Câinii” au un parcurs foarte slab de la revenirea în Liga 1.

Sergiu Hanca, actualul jucător al celor de la Petrolul Ploiești, a vorbit despre situația fostei sale echipe. Iată ce a spus fostul dinamovist.

„E trist să vezi că trec prin momente grele!”

„Sincer, nu concentrat pe ce am de făcut la Petrolul, sunt jucător profesionist, nu prea mă interesează și nu-mi pierd energia cu ce se întâmplă la celelalte cluburi, dar având în vedere că am un istoric la acest club, vă dați seama că am trăit acolo momente foarte frumoase, e trist să vezi că trec prin momente grele. Cred că orice jucător a jucat acolo simte același lucru.

Nu știu ce să zic, destul de greu. Etapele trec, fiecare echipă adună puncte, dacă ei nu adună puncte e dificil. Dar, cum am zis, cum nu au câștigat 7-8 meciuri, la fel de bine pot să câștige 7 meciuri de acum încolo, în România totul e posibil”, a spus Sergiu Hanca, potrivit celor de la Fanatik.ro.