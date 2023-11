Sergiu Hanca, îngrozit și în prezent de accidentarea suferită din cauza lui Dawa: „E prima gravă din viața mea!”

Sergiu Hanca a fost faultat de Dawa în partida Petrolul Ploiești-FCSB (2-2). Jucătorul „Lupilor” a fost faultat în mintul 25 de fundașul camerunez.

După ce a fost operat, Hanca va absenta 4 luni de pe teren. Iată ce a spus despre accidentarea suferită în meciul contra bucureștenilor.

„E prima gravă din viața mea!”

„După ce am început să simt durerea, căutam unde e rupt piciorul, sincer. N-avea cum să mă doară așa fară să fie rupt. Când am văzut că nu e rupt nimic, am zis că poate e un nerv, după a început să mă doară foarte tare, adrenalina trecuse.

Voiam să mai joc, dar piciorul era foarte umflat. E prima accidentare gravă din viața mea. Am mai avut o singură dată una musculară, la națională, dar acestea sunt normale”, a spus Sergiu Hanca, pentru Digi Sport.