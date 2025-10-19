Serie A: Bologna, viitoarea adversară a FCSB, a învins la Cagliari, scor 2-0

Echipa italiană Bologna, viitoare adversară a FCSB în Liga Europa, a învins duminică, în deplasare, scor 2-0, formaţia Cagliari, în etapa a şaptea din Serie A.

Echipa condusă de Vincenzo Italiano s-a impus cu câte un gol pe repriză. Emil Holm a deschis scorul, în minutul 31, iar Riccardo Orsolini a marcat în minutul 80 golul prin care a stabilit rezultatul final. Cagliari – Bologna 0-2, o victorie care o duce pe Bologna pe locul 4, cu 13 puncte. Cagliari e a 11-a, cu 8 puncte.

Meciul e la Bucureşti, dintre FCSB şi Bologna, contând pentru etapa a treia din Liga Europa, se joacă joi, pe Arena Naţională.