Serie A: Cagliari, 2-1 în deplasare cu Lecce. Gazdele au condus cu 1-0

Formaţia Cagliari a învins, vineri seară, în deplasare, cu scorul de 2-1, echipa Lecce, într-un meci din etapa a patra a campionatului Italiei.

Gazdele au deschis scorul prin Tiago Gabriel, în minutul 5.

Pentru Cagliari a înscris Belotti, în minutele 33 şi 71 (penalti).

Sâmbătă vor avea loc partidele Bologna – Genoa, Verona – Juventus şi Udinese – AC Milan.

Partidele Lazio – AS Roma, Torino – Atalanta, Cremonese – Parma, Fiorentina – Como şi Inter – Sassuolo se vor disputa duminică, iar confruntarea Napoli – Pisa este programată luni.