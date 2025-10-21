Serie A. Cremonese și Udinese au terminat la egalitate

Echipa italiană Udinese a încheiat la egalitate luni seara, în deplasare, scor 1-1, cu formaţia Cremonese, în etapa a şaptea din Serie A.

Cu portarul roman Răzvan Sava lăsat pe banca de reserve, Udinese s-a văzut condusă la Cremona încă din minutul 4, când Filippo Terracciano a deschis scorul pentru gazde.

Nicolo Zaniolo a adus egalarea pentru echipa din Udine, în minutul 51, şi Cremonese – Udinese a fost 1-1.

În clasamentul din Serie A, Cremonese este a zecea, cu 10 puncte, urmată, pe locul 11, de Udinese, care are 9 puncte.