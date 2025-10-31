Serie A: Scor alb în meciul Pisa – Lazio, 0-0

Echipa italiană Pisa a terminat la egalitate joi seara, pe teren propriu, scor 0-0, cu gruparea Lazio Roma, în ultimul meci al etapei a 9-a din Serie A.

Idrissa Toure, bine servit de Cuadrado, a ratat prima mare ocazie a pisanilor, în minutul 24, iar lazialii au replicat prin şansa irosită de Gustav Isaksen, în minutul 32. După patru minute Basic a trimis în bară şi romanii au trecut din nou pe lângă deschiderea scorului. Gazdele l-au pus la încercare pe portarul Provedel, în minutul 72, prin lovitura de cap a lui Moreo, dar Pisa – Lazio s-a încheiat 0-0.

Mijlocaşul român Marius Marin a fost titular la Pisa, ieşind de pe teren, înlocuit, în minutul 65.

În clasament, Lazio e a 11-a, cu 12 puncte, iar Pisa e pe locul 17, cu 5 puncte.