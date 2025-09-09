Serie A va introduce camere video pentru arbitri în meciul dintre Juventus Torino şi Inter Milano, echipa lui Cristian Chivu

Liga italiană a anunţat marţi că arbitrul derby-ului Juventus Torino – Inter Milano va fi echipat, în premieră, cu o cameră video.

Microcamera de înaltă rezoluţie va fi montată pe sistemul de comunicaţie purtat de arbitrul de centru şi va fi utilizată în timpul încălzirii, precum şi pentru situaţii de meci live, cum ar fi loviturile libere.

Fluxul video va fi disponibil şi arbitrului asistent video (VAR), iar anumite imagini vor fi transmise live.

Inovaţia a fost deja testată în Statele Unite în timpul Campionatului Mondial al Cluburilor din iulie şi face parte dintr-un efort mai amplu al FIFA şi al International Football Association Board (IFAB) de a îmbunătăţi acoperirea competiţiilor de elită.

Directorul executiv al Seriei A, Luigi De Siervo, a declarat că aces sistem video va oferi suporterilor o perspectivă unică asupra jocului.

„Serie A a fost întotdeauna în avangarda adoptării noilor tehnologii, conştientă de rolul central pe care îl joacă în evoluţia vizionării televiziunii, în promovarea produsului nostru la nivel global şi în asigurarea transparenţei deciziilor arbitrale”, a adăugat el.

Premier League va testa, de asemenea, camere video pentru arbitri în anumite meciuri pentru noul sezon, a relatat BBC luna trecută.