Șerif se așteaptă la orice de la meciul cu Farul: „Pregătim loviturile de departajare”

Azi, de la ora 20:00, Farul întâlneşte, la Tiraspol, echipa locală Șerif, în manșa a doua a turului 1 preliminar al Ligii Campionilor.

„Pregătim loviturile de departajare”, a spus antrenorul lui Șerif Tiraspol

Gruparea manageriată de Gheorghe Hagi s-a impus în tur cu 1-0, iar pentru a se calificare are nevoie de victorie sau egal.

Dacă Șerif conduce la 1 gol diferență după 90 dde minute, au loc două reprize de prelungiri de câte 15 minute, iar dacă egalitatea persistă calificarea se decide la loviturile de departajare.

Dacă echipa din Tiraspol are avantaj de cel puțin 2 goluri după 90 de minute, ajunge în turul 2 preliminar. Robert Bordin, antrenorul lui Șeriff, nu a făcut un secret din faptul că jucătorii lui pregătesc loviturile de departajare la fiecare antrenament.

„Vom avea parte de un meci foarte dificil. Este important să ne arătăm călitățile. Jucătorii sunt pregătiți să obțină rezultatul pe care toți ni-l dorim.

Vom avea șansa de a întoarce rezultatul din manșa tur. Este foarte important că revenim pe stadionul nostru și vom juca în fața fanilor.

În tur, Farul a avut câteva momente periculoase, dar și noi am avut suficiente șanse de a marca. Noi ne-am descurcat bine timp de 90 de minute, am pus presiune și am fost activi. Totuși, adversarul a marcat, noi nu, iar aici s-a făcut diferența”, a declarat Bordin.

„Pregătim loviturile de departajare la fiecare antrenament. Suntem pregătiți și pentru această variantă. Toți jucătorii sunt sănătoși, iar antrenamentul din această seară va decide care vor fi titularii de mâine”, a mai spus tehnicianul.

„Mâine este meciul decisiv. Acum ne cunoaștem adversarul mai bine și vom încerca să ne îmbunătățim jocul pentru partida retur.

Farul are o echipă bună, însă trebuie să ne îmbunătățim jocul. Am văzut că lasă destul de multe spații și ar trebui să profităm de asta”, a completat mijlocașul marocan Amine Talal.