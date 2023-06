Sezon încheiat pentru Rafael Nadal după intervenția chirurgicală! Spaniolul va fi șters din clasamentul ATP

Jucătorul spaniol de tenis Rafael Nadal a fost supus unei operații la mușchiul psoas al piciorului stâng.

Rafael Nadal are nevoie de 6 luni de recuperare, ceea ce înseamnă că nu va mai juca în acest sezon

Perioada de recuperare este estimată la 5 luni, dar Angel Ruiz-Cotorro, doctorul care îl îngrijește pe spaniol de mai mulți ani, a anunțat că fanii jucătorului ar trebui să mai pună o lună.

„Am ajuns la această situație (n.r. – a operației) din diferite motive. Aveam o problemă centrală, accidentarea unui mușchi nu este la fel precum accidentarea unui tendon. Când era supus la greutăți mari, tendonul nu reacționa pentru că nu era îndeajuns de puternic.

Decizia operației a fost făcută recent. Am încercat cu toții opțiuni conservatoare, cum sunt și tratate aceste accidentări în mod normal. Dar când situația nu funcționează, trebuie să fie luate decizii. Sunt fericit pentru că am făcut ce am vrut.

Suntem foarte satisfăcuți și dacă respectăm timpii de recuperare, cred că va putea să revină. Graba nu este niciodată o idee bună. Sunt cinci luni (n.r. – de recuperare), dar nu vom seta o dată exactă. Avem o șansă mare de a reuși.

Toată partea rămasă din tendon este sănătoasă și va crește la loc, dar are nevoie de timp să crească la loc și trebuie să fie tratată pentru ca acest lucru să se întâmple”, a transmis medicul lui Nadal, citat de We Love Tennis.

Cadrul medical a recunoscut că Rafael Nadal nu este fericit. „Este timpul să asimileze această situație, la care se aștepta, dar care îl pune într-o postură nouă. O acceptă și va începe, calm, recuperarea”, a mai spus medicul.

La jumătatea lunii viitoare, Nadal se va găsi într-o situație ingrată. Pentru că absentează la Roland Garros, turneu pe care l-a câștigat de 14 ori, inclusiv anul trecut, ibericul pierde 2.000 de puncte în clasamentul ATP.

Asta înseamnă că după turneul de pe zgura pariziană el va mai avea 445p, care îl aruncă dincolo de locul 130 ATP.

Mai mult, chiar, la ediția de anul trecut de la Wimbledon, Nadal a ajuns în semifinale, dar s-a retras înaintea meciului cu australianul Nick Kyrgios din cauza unei rupturi musculare la abdomen.

Ca urmare, va pierde și cele 720 de puncte câștigate în 2022. Altfel spus, nu va mai avea niciunul și, pentru prima dată în carieră, Nadal va fi șters din clasamentul ATP.