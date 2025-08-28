Sfatul lui Daniel Pancu pentru un jucător de la FCSB: ”Să plece acum. Este păcat”

Daniel Pancu a analizat evoluția lui Octavian Popescu și a vorbit despre forma slabă a jucătorului.

Popescu a fost criticat după înfrângerea cu FC Argeș din etapa a șaptea din Superliga, deși a jucat doar 21 de minute.

Daniel Pancu, fostul selecționer al naționalei U21, i-a recomandat fotbalistului să părăsească gruparea ”roș-albastră”.

„Eu l-aş sfătui să plece acum. E discontinuu în evoluţii, în minutele jucate. Titular, apoi rezervă, schimbat la pauză, alteori nu intră deloc. E foarte greu.

Chiar mă gândeam la el, cum mă mai gândesc la jucători. Îi mai sun din când în când, să văd ce mai fac. La el mă gândeam ieri sau alaltăieri. Dacă aş fi fost în locul lui, aş fi încercat să plec, de exemplu, în iarnă.

E discontinuu de un an. La echipa naţională nu am avut probleme cu el. Comparativ, e o diferenţă mare între el şi Thiam. E un jucător de forţă, tehnic, rapid, dar e întrerupt în efort. Ar fi normal ca Tavi să plece, e păcat. E în continuare un jucător tânăr, are trei turnee finale cu naţionala de tineret. E într-un mediu în care e blocat.

Au fost şi accidentări. Ultimul an a fost greu pentru el. Dacă nu îşi găseşte un mediu în care să fie folosit constant, va fi din ce în ce mai greu. Mai sunt şi alţi jucători firavi, dar el compensează mult prin calitatea foarte mare pe care o are, modul în care se descurcă în spaţii mici.

Are şi o finalizare bună, dar ajunge prea rar în acea poziţie. E un jucător mai util ca al doilea atacant. E clar că nu mai poate creşte fizic, probabil că şi lucrează în sala de forţă, se implică la antrenamente, asta e construcţia lui. În schimb, postul i-l văd undeva mai aproape de un vârf foarte puternic, cu multă libertate, deşi nu prea se duce în partea dreaptă”, a declarat Daniel Pancu, potrivit GSP.

1,4 milioane de euro este cota lui Octavian Popescu, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.