Sfatul lui Nicolae Dică pentru conducerea lui FC Voluntari după ce echipa a ajuns pe loc direct retrogradabil: „Nu e ok să schimbi antrenorul!”

FC Voluntari nu se mai regăsește. Ilfovenii au ajuns pe loc direct retrogradabil la finalul sezonului regular.

Nicolae Dică a vorbit după remiza albă cu U Cluj. Tehnicianul le-a atras atenția celor din conducere.

„Nu e ok să schimbi antrenorul!”

„Ne doream să câștigăm cele trei puncte, din păcate nu am reușit. A fost un meci disputat, puteam să câștigăm jocul, ne-am creat ocazii, dar puteam să îl pierdem. Defensiv, am făcut un joc bun, nu le-am dat multe șanse. Am reușit să ne creăm ocazii, am avut câteva șuturi.

Din păcate, nu am reușit să câștigăm, dar ca atitudine, băieții m-au mulțumit. Atât au putut în această seară. Nu a fost cel mai bun joc, joc bun am făcut cu Craiova, prima repriză cu FCSB, cu UTA, dar și azi a fost o partidă bună.

De când am venit, eram la baraj, dar începe play-out-ul, sunt meciuri foarte importante, trebuie să fim pozitivi, să scoatem rezultate pozitive și să urcăm în clasament.

Nu s-a întâmplat nimic, la fotbal e posibil orice, dar cum am spus și înainte, am venit de o lună și o săptămână, încercăm să facem niște lucruri, echipa a avut momente bune, din păcate nu reușim să marcăm din ocaziile pe care ni le creăm și nu am acumulat puncte, dar am încredere în continuare în jucători.

Nu știu de unde apar aceste zvonuri, când am ajuns eu, nu s-a scris cu o zi înainte sau cu două zile, v-am surprins și pe voi. Întotdeauna, când nu ai rezultatele așteptate de conducere se poate întâmpla orice, dar eu muncesc în fiecare zi, încercăm să ne îndeplinim obiectivul, consider că nu e ok să schimbi antrenorul după o lună și un pic”, a spus Nicolae Dică, după remiza cu U Cluj.