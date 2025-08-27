Sfatul lui Sorin Cârțu pentru Mirel Rădoi după răbufnirea din duelul cu Petrolul: ”Nu ai voie să înjuri jucătorii”

Mirel Rădoi s-a enervat după golul de la scorul 1-0 pe care l-a înscris Universitatea Craiova în meciul cu Petrolul, încheiat 2-0, în urma unor mesaje ale spectatorilor.

Antrenorul s-a întors către un grup de fani din spatele băncii de rezerve și a izbucnit.

Sorin Cârțu le-a transmis un mesaj suporterilor olteni și le-a spus să țină cont de faptul că returul de joi cu Istanbul Bașakșehir din play-off-ul Conference League va fi un meci foarte important.

”Să-ți spun ceva. Chiar voiam să atenționez acest lucru, pentru că mâine (n.r. – joi, 28 august) este un meci decisiv pentru ceea ce înseamnă istoria. Nu vom putea face nimic fără public. Să gândească că este un meci de calificare și să susțină indiferent de ceea ce facem în teren.

Este al 13-lea joc! Frecvența cu care s-au jucat aceste meciuri a adus oboseală. Mai ales oboseală mentală. E clar… Eu unul sunt foarte obosit, dintr-o oboseală psihică și fizică, dar să vă gândiți la Rădoi, care trebuie să gândească atâtea meciuri.

Nu ai voie să înjuri jucătorii, cum a fost în cazul lui Crețu. Sunt într-o stare de oboseală. Avem nevoie mâine de un public care să aibă un echilibru emoțional fantastic.”, a spus Sorin Cârțu.