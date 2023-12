Sfatul lui Tănase pentru Coman: „Să plece cu primul tren”

Florin Tănase crede că Florinel Coman ar trebui să plece cât mai repede în străinătate.

„Sper ca și Florinel să facă pasul la o echipă din străinătate. Merită. Să plece cu primul tren! Că nu știi când mai vine. Asta l-aș sfătui”, a declarat Florin Tănase.

În plus, Tănase este de părere că „tricolorii” lui Edi Iordănescu pot face o figură frumoasă la turneul final din Germania.

„Orice jucător vrea să facă parte din lotul pentru EURO 2024. Sper să fiu sănătos, să am evoluții bune și să fiu convocat. Din ianuarie, gândul e spre EURO. Să te pregătești cât mai bine și să ai evoluții bune.

Noi suntem încrezători în forța grupului. Și cred că România poate fi o surpriză plăcută la acest EURO”, a adăugat internaționalul.

Florin Tănase a vorbit și despre ultimul meci.

„Am avut sâmbătă ultimul meci, am făcut egal cu o echipă bună. Terminăm bine anul. Nu mă așteptam să avem atâtea puncte. Am crescut de la meci la meci și au venit rezultatele. E un campionat cu mulți jucători buni.

A fost un an bun, chiar dacă am avut o accidentare gravă. Mă bucur că am trecut peste. Sunt bucuros că ne-am calificat la EURO, că la club suntem bine și că sunt sănătos”, a mai spus Florin Tănase.