Sfatul unui fost internațional pentru actualii tricolori: „Când sunt acolo trebuie să dau totul”

Bănel Nicoliţă a jucat 37 de meciuri pentru echipa naţională şi a marcat un singur gol. El a precizat că trăirile pe care le avea când juca pentru echipa naţională nu se pot compara cu nimic.

„A îmbrăca tricoul echipei naționale înseamnă cea mai mare bucurie”, a spus Bănel Nicoliță

Pentru Nicoliţă, a fost o mândrie să poarte tricoul echipei naţionale. „Cât am purtat tricoul naţionalei am dat tot ce am avut mai bun. Sper ca şi ei să facă acelaşi lucru, pentru că echipa naţională înseamnă milioane de inimi.

Şi să te gândesti că, în faţa televizorului, când joci, acei oameni stau cu sufletul la gura şi aşteaptă ceva de la tine. Şi atunci te gândeşti: ‘Bă, când sunt acolo trebuie să dau totul, frate!’.

Când îmbrac acest tricou de la echipa naţională a României trebuie să mă gândesc: Bă, eu trebuie să câştig! Indiferent cu cine joc”, a declarat Bănel Nicoliţă pentru Antena Sport.

„Am purtat banderola cu mândrie. Și acum îmi vine perfect tricoul. A îmbrăca tricoul echipei naționale înseamnă cea mai mare bucurie. Nu există bucurie mai mare. Acest tricou este pentru mândrie”, a mai spus fostul mijlocaș.