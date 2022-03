Sfatul unui fost internațional român, pentru Claudiu Keșeru: “Am fost şi eu în această situaţie, în 2011”

Sosit în toamnă la FCSB, din postura de jucător liber de contract după despărțirea de Ludogoreț Razgrad, Claudiu Keşeru nu a avut evoluții apreciate de Gigi Becali și a intrat rapid în dizgraţia omului de afaceri.

Nicolae Dică a vorbit despre situația lui Keșeru.

”Am fost şi eu în această situaţie cum e Claudiu acum, în 2011 când m-am întors la Steaua, după 2-3 etape nu mai eram în lot. A venit un moment când domnul Cârţu m-a introdus şi am reuşit să marchez 2 goluri cu Bistriţa. Deci se poate întâmpla orice, eu am continuat să mă antrenez, să îmi văd de treabă, am fost serios. Şi când a fost nevoie de mine, am intrat şi am marcat.

Acum Claudiu trebuie să se antreneze şi dacă nu va mai juca până la sfărşit, important e să se antreneze şi să fie sănătos până la vară”. a declarat Nicolae Dică pentru telekomsport.ro.