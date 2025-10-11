Și-a calificat naționala la Cupa Mondială și a anunțat că se retrage. “Nu sunt Cristiano Ronaldo!”

Riyad Mahrez, în prezent la Al Ahli din Arabia Saudită (campioana Asiei) și fost jucător de la Leicester și Manchester City, a dezvăluit că își va încheia cariera la echipa națională a Algeriei după Cupa Mondială din 2026.

Algerianul Mahrez a anunțat că renunță la națională după Cupa Mondială

Mahrez a condus Algeria la a cincea Cupă Mondială, unde nord-africanii s-au calificat joi. El a marcat un gol și a oferit două pase de gol în victoria Algeriei cu 3-0 în fața Somaliei în Grupa G. Acest rezultat a oferit Algeriei calificarea

Mahrez, în vârstă de 34 de ani, care a câștigat Balonul de Aur al Africii în 2016. “Va fi ultima mea Cupă Mondială. Nu sunt Cristiano Ronaldo”, a declarat legenda fotbalului african, pentru presa algeriană.

“Până la sfârșit, voi da totul pentru a reprezenta Algeria în cel mai bun mod posibil”, a mai spus stângaciul, care are 33 de goluri în 106 apariții pentru echipa sa națională.

“Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru această victorie. Sunt fericit că am ajutat cu pasele mele decisive, dar cel mai important lucru este că ne-am calificat la Cupa Mondială”, a încheiat acesta.