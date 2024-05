„Și-au bătut joc de mine! Am muncit 10 ani!”-Cine este antrenorul român care rămâne cu un gust amar după acest sezon!

Nicolae Dică are toate motivele să fie supărat. Atât FCU Craiova cât și FC Voluntari, formații pe care le-a pregătit în acest sezon, au retrogradat direct în Liga 2.

Tehnicianul român a mărturisit că a muncit mult și din greu pentru a ajunge la un nivel, însă cele două experiențe din primul eașon din această stagiune i-au scăzut drastic cota.

„Și-au bătut joc de mine! Am muncit 10 ani!”

„Aceste două cluburi mi-au stricat în două luni cariera la care am muncit 10 ani. Nu mi-au dat nicio șansă. Mi-au făcut doar rău. Eu nu m-am gândit cu răutate față de cele două cluburi acum că au retrogradat. Dar există Dumnezeu și le mai și vede. Când îți bați joc de anumite persoane, ți se mai întâmplă și lucruri d-astea.

Da, am simțit că și-au bătut joc de mine. Am spus asta și am să o spun mereu. Am muncit 10 ani la cariera mea. Am început ca antrenor secund, am fost în liga a 3-a, apoi a 2-a și în prima ligă.

Am muncit să ajung undeva și în aceste două etape ale vieții mele, la Craiova și Voluntari, s-a șters totul. Trebuie să o iau de la început, dar nu este nicio problemă din punctul acesta de vedere, pentru că îmi place munca și o voi lua de la început. Voi ajunge din nou sus”, a mărturisit Nicolae Dică, conform Fanatik.