Şi echipa masculină a României a ajuns în sferturi la Campionatul European

Echipa masculină a României a controlat joi prima întâlnire de pe tabloul principal, cu Serbia, şi s-a calificat în sferturile de finală ale Campionatului European 2025.

Următoarea adversară este Suedia sau Polonia

Tricolorii au obţinut a treia victorie cu 3-0 în sala din Zadar, iar pe tabloul principal au debutat convingător în faţa Serbiei, pe care au eliminat-o pentru locul printre primele opt echipe ale concursului.

Iulian Chiriţa a deschis drumul României spre victorie, cu un nivel de joc mai bun decât al adversarului Dimitrije Levajac, pe care l-a învins cu 3-0. Eduard Ionescu a continuat momentul favorabil şi a dus scorul la 2-0 pentru echipa tricoloră, după ce şi-a impus strategia de joc în faţa lui Zsolt Peto.

Ovidiu Ionescu a asigurat calificarea odată cu al treilea meci dintre cele două ţări, după duelul cu Nemanja Dilas, pe care sportivul nostru l-a gestionat în favoarea sa.

Desfăşurarea întâlnirii România – Serbia 3-0

Iulian Chiriţa – Dimitrije Levajac 3-0 (11-6, 11-9, 11-8)

Eduard Ionescu – Zsolt Peto 3-1 (11-6, 11-3, 8-11, 11-9)

Ovidiu Ionescu – Nemanja Dilas 3-1 (11-4, 8-11, 11-5, 11-8)

În sferturile de finală, România întâlneşte, vineri, învingătoarea duelului Suedia – Polonia.