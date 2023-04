Sigurul fotbalist pe care l-a lăudat antrenorul lui FCSB, după meciul cu CFR

După remiza cu CFR Cluj, antrenorul din acte al lui FCSB, Elias Charalambous, a declarat că prima repriză nu a fost una bună pentru jucătorii săi, iar singurul lăudat a fost Florinel Coman.

„Planul de astăzi era să câștigăm meciul. Din păcate, în prima repriză nu am fost așa cum ne-am dorit. Am discutat cu jucătorii la pauză, le-am zis că am făcut totul prost.

Reacția din partea secundă fost foarte bună. Pentru mine, asta contează foarte mult. Am reușit să egalăm, apoi am avut mai multe șanse de a marca golul victoriei.

Coman, din ziua în care am ajuns aici, chiar dacă nu îmi place să vorbesc individual despre jucători, a jucat bine. A făcut-o cu Sepsi, azi a marcat un gol fantastic. E important că ajută echipa, dar e o muncă colectivă.

Îmi place atitudinea din partea secundă. Trebuie să spunem adevărul, n-am fost buni în prima parte. Ăsta e fotbalul, nu poți știi cum începi.

Fiecare săptămână e diferită. Când o echipă câștigă și una remizează, e avantaj pentru cea victorioasă. Mai sunt derby-uri până la final”, a spus Elias Charalambous.