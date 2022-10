Silkeborg este pregătită să dea lovitura cu FCSB: „Avem şanse să câştigăm puncte”

FCSB primește, joi, de la ora 22:00, replica echipei daneze Silkeborg în Grupa B din Conference League.

„În tur am avut noroc că am înscris foarte repede două goluri”, recunoaște antrenorul lui Silkeborg

Meciul se joacă pe Arena Naţională din Bucureşti. Joia trecută, gruparea daneză s-a impus cu 5-0, profitând de faptul că șapte jucători de bază de la FCSB nu au făcut deplasarea la Silkeborg.

Nici acum lucrurile nu stau bine pentru antrenorul Nicolae Dică, dar tehnicianul oaspeților, Kent Nielsen, se gândește la echipa lui.

„Ştim că am avut meci dificil săptămâna trecută, în care am făcut însă multe lucruri bune. În acelaşi timp, ştim că acest meci va fi unul total diferit, probabil împotriva unei alte formule de echipă a adversarilor.

Dar chiar şi aşa considerăm că avem şansa noastră. Nu ne aşteptam ca FCSB să joace aşa cum a făcut-o în tur. Când eşti în fotbal de mult timp realizezi că uneori lucrurile nu îţi ies aşa cum îţi doreşti.

Noi în tur am avut noroc că am înscris foarte repede primele două goluri, acele goluri au influenţat cursul jocului. Dar noi ştim că acesta va fi un meci complet diferit faţă de cel din tur. Suntem pregătiţi pentru asta. Ne aşteptăm să fie un meci mai solicitant din punct de vedere fizic. Cred că va fi un meci strâns”, a spus el.

„Avem şanse să câştigăm puncte în acest meci”, este optimist antrenorul lui Silkeborg

Tehnicianul nu uită că a fost învins cu 6-0 de Steaua, când antrena Aalborg, într-un meci din Grupa J a ediţiei 2014/2015 din Europa League.

„Nu am cele mai bune amintiri de pe acest stadion, dar suntem pregătiţi pentru acest meci. Este o partidă cheie pentru noi, avem nevoie de puncte pentru a trece mai departe de faza grupelor.

Respect calităţile tehnice ale adversarilor, consider că FCSB are jucători ofensivi foarte interesanţi. Dar dacă jucăm cel mai bun fotbal al nostru consider că avem şanse să câştigăm puncte în acest meci”, a adăugat Nielsen.

Tehnicianul a urmărit câteva meciuri ale lui FCSB și i-a remarcat pe Andrea Compagno, Andrei Cordea, Darius Olaru, Florinel Coman și Billel Omrani, dar ultimii doi nu vor juca.

„Am văzut meciul lor cu Anderlecht, precum şi ultimul jucat de ei pe Arena Naţională şi l-am remarcat pe jucătorul cu numărul 96 (n.r. – Andrea Compagno) şi pe cel cu numărul 19 (n.r. – Billel Omrani).

De asemenea, numerele 7 (n.r. – Florinel Coman), 98 (n.r. – Andrei Cordea) şi 27 (n.r. – Darius Olaru). Toţi sunt jucători interesanţi. Cred că FCSB seamănă un pic cu echipa noastră, în sensul că suntem mai buni când avem mingea decât fără ea.

Mâine va fi o luptă între cine va fi mai bun cu mingea. Dar suntem conştienţi că adversarii au calităţi tehnice„, a precizat Nielsen.