Silviu Lung, impresionat de Laurențiu Popescu, portarul lui CSU Craiova: „Este un copil foarte talentat, foarte serios!”

Silviu Lung, fostul mare portar român, a vorbit recent despre portarul celor de la CSU Craiova.

Mai exact, Lung l-a lăudat pe tânărul Laurențiu Popescu. Iată ce a spus despre jucătorul oltenilor.

„Este un copil foarte talentat, foarte serios!”

„Pe Laurențiu eu l-am promovat, la 18 ani, la un meci cu Voluntari, în care a și apărat un penalty și am învins cu 2-0. Este un copil foarte talentat, foarte serios, care mereu vreau să fie mai bun, nu se mulțumește cu puțin.

Iar acum are o serie de câteva meciuri foarte bune. A demonstrat perioada aceasta că e foarte constant, are reflexe foarte bune. Să nu uităm că are 26 de ani, deci a ajuns la maturitate. Și Lazar e un portar bun, dar Laurențiu a avut șansa lui și a profitat de ea”, a mărturisit Silviu Lung, pentru GSP.ro.