Silviu Lung JR., impresionat de o echipă din Liga 1: ”Îmi place foarte mult tot ceea ce se întâmplă acolo!”

Silviu Lung JR. se află în vacantă în România și este cu ochii pe Liga 1.

El a dezvăluit echipa care l-a impresionat din Superligă.

”La noi s-a Întrerupt campionatul până pe 15 decembrie, aşa că am avut oportunitatea de a veni 3 săptămâni acasă. Momentan, am un an de contract (la Al Raed), vreau să fie totul bine până la vară şi de la vară o să vedem. Turcia e un campionat din primele 7-8 ale Europei.

Am văzut un meci foarte frumos Rapid-Farul, 1 la 1. A fost un meci atât de spectaculos şi atât de frumos. Mi-a plăcut atmosfera din Giuleşti, îmi place foarte mult tot ceea ce se întâmplă acolo în acest moment, toata emulaţia care s-a creat odată cu venirea noului patron”, a spus Silviu Lung JR., în exclusivitate, pentru OrangeSport.