Simona Halep a dezvăluit cine este jucătoarea sa favorită din circuitul WTA: ”Este completă!”

Simona Halep s-a retras oficial din tenis în luna februarie a anului 2025.

Acum, Simona și-a ales jucătoarea favorită din circuitul feminin. Este vorba despre poloneza Iga Swiatek (24 de ani), despre care Halep a spus că este ”completă”.

”Nu urmăresc foarte mult, dar din când în când mă mai uit la meciuri. Îmi place Swiatek pentru că e completă! Am văzut şi finala de la Wimbledon. Are o aşezare foarte bună, se lasă pe picioare foarte bine.

Analizez nişte lucruri pe care înainte nu le analizam niciodată. Mi s-a părut puternică. Înainte, dacă m-ai fi pus să vorbesc despre asta, nu mi-aş fi dat seama”, a declarat Simona Halep, potrivit as.ro.