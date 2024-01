Simona Halep abia așteaptă să joace la Cluj-Napoca: „Simt iubirea oamenilor permanent când sunt acolo”

Jucătoarea de tenis Simona Halep va reveni pe teren în iunie, într-un meci demonstrativ, cu Andre Agassi și Steffi Graf, la Sports Festival 2024.

Simona Halep a fost susprinsă de invitația lui Steffi Graf și Andre Agassi să participe la meciul demonstrativ

Cea mai valoroasă jucătoare română din ultimii 30 de ani este suspendată de Agenţia Internaţională pentru Integritatea Tenisului pe o perioadă de 4 ani pentru dopaj,

Ea va juca alături de Andrei Pavel în demonstrativul cu Andre Agassi şi Steffi Graf de la Sports Festival 2024. Cei patru jucători de tenis fac show în 15 iunie, la BTarena, Cluj-Napoca.

„A fost o surpriză foarte mare și pentru mine că m-au chemat. Mă bucur tare mult că s-au gândit la mine, mai ales în această perioadă care nu este ușoară deloc. M-am bucurat nespus pentru venirea lui Andre și a lui Steffi, pentru că sunt oameni deosebiți.

Am avut șansa să-i întâlnesc, am avut șansa să mă antrenez cu ei și am avut șansa să am discuții legate de tenis, de emoții, de presiune.

Totul a fost la Las Vegas, când eram împreună cu Darren Cahill, și m-a bucurat din suflet să am șansa să împart terenul cu ei aici la noi”, a declarat Halep.

Sfaturile primite de Simona Halep de la Steffi Graf și Andre Agassi

Agassi şi Graf vor juca în premieră în faţa publicului din România, iar formula de patru, alături de Halep şi Pavel, este o premieră globală.

„Experiența aceea cu ei a ajutat foarte mult mental la încrederea mea, pentru că eu mereu am fost o perioadă emotivă la meciuri și mai ales atunci când aveam de apărat puncte.

Chiar m-au luat pe teren amândoi și mi-au spus că atunci când am de apărat puncte este un lucru extraordinar.

Și eu am întrebat: ‘De ce? Că totuși simt presiunea, că trebuie să joc la fel bine’. Și mi-au spus: ‘Păi dacă ai jucat o dată bine și ai fost în stare să câștigi turneul respectiv, înseamnă că poți și a doua oară. Așa să te gândești’.

Și chiar m-am gândit la lucrul ăsta și a fost mult mai ușor să privesc partea pozitivă atunci când aveam de apărat puncte”, a explicat fostul lider mondial.

„Simt iubirea oamenilor permanent când sunt la Cluj-Napoca”, a recunoscut Simona Halep

Halep a mai jucat la Sports Festival în cadrul a două evenimente speciale, primul în 2019, alături de Marius Copil, Daniela Hantuchova şi Fabio Fognini şi al doilea în 2022 la meciul de retragere din cariera sportivă a lui Horia Tecău, vicecampion olimpic şi dublu câştigător de Grand Slam la dublu, la care a mai participat şi Robert Lindstedt şi Marius Copil.

„Nu știu cum va fi atmosfera când vom intra în sală. La mine știu cum o să fie pentru că am mai fost și oamenii din Cluj mă apreciază enorm și simt iubirea lor permanent când sunt acolo.

Dar la ei cred că o să fie nebunie pentru că toată lumea i-a admirat atunci când au jucat și au fost idoli pentru foarte mulți copii care joacă tenis.

Avem nevoie de astfel de momente ca să ne dea încredere, să vedem că și ei sunt oameni, că sunt palpabili și că dacă muncim și suntem serioși cu siguranță vom reuși și noi.

Poate nu ca ei, pentru că nu este ușor să ajungi numărul 1 în lume, dar putem fi acolo. Și cu siguranță copiii or să primească multă energie și încredere și probabil vor fi mai motivați să muncească pentru că i-au atins pe cei mari”, a mai transmis ea.