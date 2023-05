Simona Halep, acuzată într-un alt caz de dopaj! Prima reacție a româncei

Jucătoarea română de tenis Simona Halep ar avea nereguli în pașaportul biologic, a anunțat Agenția Internațională de Integritate a Tenisului (ITIA).

Simona Halep este acuzată de o nouă încălcare a programului antidoping

Instituția a anunțat, pe site-ul oficial, că „jucătoarea română de tenis Simona Halep a fost acuzată de încălcare suplimentară și separată a Programului antidoping de tenis (TADP), legată de nereguli din pașaportul biologic al sportivului (ABP).

Doamna Halep a fost suspendată provizoriu din octombrie 2022, ca urmare a testării pozitive pentru substanța interzisă Roxadustat la US Open în august anul trecut.

Programul ABP (…) este o metodă prin care organizațiile anti-doping monitorizează diferiți parametri ai sângelui în timp, pentru a identifica potențialele anti-doping. Încălcări ale regulilor (ADRV).

Taxa suplimentară pentru o constatare adversă a pașaportului s-a bazat pe o evaluare a profilului ABP al doamnei Halep de către un grup independent de experți ABP.

Această taxă este separată și în plus față de taxa Roxadustat existentă din august 2022, care a declanșat suspendarea provizorie inițială a doamnei Halep”.

Nicole Sapstead, Senior Director pentru al departamentului Anti-Doping de la ITIA, a declarat: „Înțelegem că anunțul de astăzi adaugă complexitate unei situații deja de mare interes.

De la începutul acestui proces ne-am hotărât să ne angajăm cu doamna Halep într-o manieră empatică, eficientă și oportună.

Desigur, apreciem că există un mare interes al mass-media în aceste cazuri. Ar fi nepotrivit ca noi să comentăm detaliile până la încheierea procesului, dar vom continua să colaborăm cu tribunalul independent Sport Resolutions și cu reprezentanții doamnei Halep cât mai rapid posibil”.

Simona Halep acuză ITIA că nu îi permite să-și demonstreze nevinovăția

Reacția româncei a venit imediat. „Din 7 octombrie, când am fost acuzată de ITIA pentru o suspiciune de dopaj, am trăit cel mai dur coșmar prin care am trecut vreodată în viața mea.

Nu numai că numele meu a fost murdărit în cel mai rău mod posibil, dar mi se pare o decizie constantă din partea ITIA, dintr-un motiv pe care îl pot înțelege, de a-mi dovedi vinovăția, în timp ce nu m-am gândit NICIODATĂ să folosesc vreo substanță interzisă.

Am încercat de două ori să am ocazia să fiu judecat de un tribunal independent, dar ITIA a găsit constant motive să amâne.

Acum, că am stabilit clar că am fost victimă a contaminării, au venit cu o așa-zisă evoluție nenormală a sângelui meu. Trei experți de renume mondial care mi-au studiat testele de sânge s-au exprimat foarte clar că sângele meu este normal.

Mă simt neputincioasă în a mă gândi la o astfel de hărțuire și o motivație din partea lor de a dovedi că sunt vinovat de ceva ce nu am făcut niciodată. Încă o dată, toată viața mea am fost total împotriva oricărui fel de înșelăciune. Nu se aliniază cu valorile mele.

Singurul lucru la care sper, în acest moment, este să am posibilitatea de a ajunge în fața judecătorilor independenți și imparțiali dintr-un tribunal, care să-mi dea șansa de a-mi dovedi nevinovăția.

Am încredere deplină în justiție și aștept cu nerăbdare să îmi pot prezenta în sfârșit cazul la audierea mea care este programată la sfârșitul lunii mai, după mai multe întârzieri ale ITIA.

Sprijinul celor dragi, al lumii tenisului și al fanilor mi-au dat curajul să continui să mă antrenez în fiecare zi și să lupt pentru adevăr. Nu pot să mulțumesc mai mult pentru asta.

Cu drag, Simona”, a transmis jucătoarea.