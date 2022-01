Simona Halep, decizie drastică! Ce măsură a luat după participarea la Australian Open

Simona Halep ( 30 de ani, 23 WTA) ar fi luat o decizie cu adevărat drastică după paticiparea la ediţia din acest an a turneului Australian Open.

După ce nu a ajuns în fazele finale ale competiţiei de la Melbourne, Simona Halep a decis să întrerupă colaborarera cu cei doi antrenori ai săi, Andrian Marcu şi Daniel Dobre, cu care lucra din septembrie 2021, scrie Digisport.

Motivul întreruperii colaborării dintre cele două părţi ar fi reprezentat de faptul că jucătoarea ar fi fost nemulţumită de cei doi tehnicieni. După ce l-a anunţat pe Daniel Dobre de încetarea colaborării, astăzi l-ar fi anunţat de această decizie şi pe Adrian Marcu.

Care sunt planurile Simonei Halep în perioada următoare

După ce şi-a încheiat aventura la Australian Open, Simona Halep a dezvăluit ceea ce vrea să facă în perioada următoare, în circuitul de tenis feminin.

,,Dubai şi Doha am în plan. Aşa am jucat cam în toţi anii trecuți, atunci când am fost sănătoasă. Dubai, Doha, Indian Wells, Miami şi Charleston, pentru prima dată. Vreau, înainte să mă las de tenis, să joc şi turneul acesta. Nu am făcut acest lucru până acum, de aceea am vrut să încerc. Zgura verde este mai rapidă decât zgura roşie şi cred că nu o să fie atât de greu să mă adaptez”, a declarat Simona Halep.