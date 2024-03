Simona Halep, dezvăluiri terifiante: Proba din Bucureşti a fost testată neţinându-se cont de reguli. A fost un şoc

Simona Halep a vorbit, joi seară, la Antena 3 CNN, despre momentul în care a aflat că a fost depistată pozitiv cu o substanţă interzisă şi toată perioada de atunci până acum, când TAS i-a redus suspendarea de la patru ani la nouă luni şi poate reveni în competiţii. Ea a spus că primul turneu va fi Miami Open, unde rezultatele nu vor conta, ci va conta să simtă din nou energia publicului.

Halep a declarat că în momentul în care a aflat că a fost suspendată patru ani a fost ca şi cum “a venit un tunel în care n-am mai văzut nicio lumină”. Ea consideră că în ceea ce priveşte prezenţa substanţei interzise în suplimentul pe care l-a luat a fost vorba despre “reglijenţă din partea echipei” şi “ghinion”. Ea a menţionat că Patrick Mouratoglou şi-a asumat responsabilitatea încă din octombrie 2022. La acuzaţia privind paşaportul biologic, bazată pe o probă de sânge din septembrie 2022, Halep s-a declarat şocată de faptul că s-a văzut că laboratorul din Bucureşti nu a respectat regulile. “Dezamăgirea este enormă, însă eu sunt o persoană care nu se răzbună. Emoţional eşti complet distrus. Nu simt nici ură, nici înverşunare”, a mai spus ea.

Simona Halep a vorbit şi despre cum i-au fost alături toţi sponsorii şi a calificat decizia TAS drept cea mai mare victorie a vieţii sale. “Nicio clipă nu m-am gândit să mă retrag”, a mai spus ea.

“A fost un an foarte greu şi am ţinut foarte mult în mine. La momentul acela, când am spus că m-am simţit trădată, aveam multe gânduri. Aşa m-am simţit în momentul acela, pentru că ştiam că n-am făcut nici greşit. Ce simt eu pentru tenis era prea departe ca să merg cu gândul măcar să fac aşa ceva”, a afirmat Halep.

Ea a povestit momentul în care a aflat că a fost suspendată patru ani: “Era la ora 18.00, stăteam toţi în living şi aşteptam cu sufletul la gură decizia. Când a venit era linişte totală. Parcă a venit un tunel în care n-am mai văzut nicio lumină”.

“Am avut un moment în care m-am gândit că s-ar putea să se termine totul. Aveam senzaţia că nu o să pot să dovedesc pentru că este un sistem care parcă nu vrea. Dar nu mi-am pierdut speranţa. Părinţii mei m-au învăţat că binele învinge întotdeauna şi binele e important. Prima dată, în octombrie, în 2022, mi-am făcut echipa de avocaţi şi am făcut orice, toate camerele video, unde am fost, cu cine am stat. Nu credeam în răutate, a fost foarte greu pentru mine să accept că cineva îmi poate face rău fără motiv. Primul gând ăsta a fost, că cineva a contaminat. Avocaţii mei au spus că sunt foarte multe de cazuri de contaminare la suplimente”, a mai spus fostul lider WTA.

Halep a precizat că a avut încredere în echipa de la Academia Mouratoglou şi că a întrebat în repetate rânduri dacă suplimentul este în regulă. “Când mi-au recomandat acest supliment am întrebat de multe ori dacă au fost testate şi sunt sigure. Nu m-am gândit niciodată că pot să trec printr-o asemenea nedreptate. Mai mult de atât poate că ar fi trebuit să fac. Am avut încredere şi le-am luat. Neglijenţă şi ghinionul meu. Neglijenţă din partea echipei, pentru că nu au verificat cum ar fi trebuit. Dar şi o întâmplare, ghinion. Sunt convinsă că nu au făcut-o cu intenţie rea. E pur şi simplu o greşeală. Şi-a asumat din octombrie 2022 Mouratoglou. Toţi cei de la academie au semnat formulare că ei mi-au recomandat aceste suplimente”.

Despre acuzaţia referitoare la proba de sânge, Halep a spus că a fost şocant pentru ea. “După 6-7 luni au venit şi au spus că sângele meu este în neregulă. Când înainte toate testele au fost negative…. A fost atât de şocant încât nici n-am realizat… La tribunal, în documentul arătat pe ecran era steagul României şi în dreapta Bucureşti, România. A fost un şoc pentru mine să ştiu că proba din Bucureşti a fost testată neţinând cont de reguli. Au fost două ore şi ceva în care sângele meu a stat la temperatura nepotrivită. Chiar şi aşa proba mea de sânge a fost în valori normale. Şi tribunalul a fost surprins. Eu mi-am exprimat dezamăgirea că o carieră poate fi distrusă prin neglijenţă, prin rea-voinţă. Am fost foarte dezamăgită şi sunt foarte dezamăgită. Nu cer să fiu favorizată, dar ţin foarte mult să se respecte nişte reguli, să fiu testată aşa cum trebuie”.

Simona Halep a precizat că dezamăgirea este enormă, dar nu este o persoană răzbunătoare. “Dezamăgirea este enormă, însă eu sunt o persoană care nu se răzbună. Am acceptat tot ce se întâmplă, s-a dovedit că nu există urmă de dopaj în sângele meu. Sper să nu se mai întâmple niciodată cu un sportiv aşa ceva, emoţional eşti complet distrus. La un moment dat mi-am pierdut încrederea în bine. Dar venind decizia corectă mi-a dat un boost de energie. Nu simt nici ură, nici înverşunare. Cred că acolo, la sânge, a fost ceva ciudat”.

Halep a spus că au existat şi sportivi care au spus că ea este trişoare. “Am rămas fără cuvinte la început şi am spus că este doar invidie. Îmi pare rău că atunci când cineva este sus toată lumea este foarte bine, dar când este jos, o distruge. A durut foarte tare. Vor rămâne urme pentru totdeauna, dar sunt bine, sunt împăcată şi înţeleg invidia unora. Le-aş mulţumi pentru că m-au motivat să lupt, m-am împins să arăt adevărul. Le-aş mulţumi mult mai mult însă celor care au crezut în mine sută la sută şi m-au susţinut. Chiar dacă au fost foarte multe jigniri, niciodată în această perioadă n-a venit cineva personal în faţa mea să îmi spună ceva negativ. Absolut nimeni nu a venit să-şi ceară scuze după anunţul TAS.”.

Niciun sponsor nu a părăsit-o pe sportivă după anunţul cu privire la suspendare: “După ce am primit scrisoarea i-am sunat pe toţi sponsorii mei, iar ei mi-au spus că nu cred nicio clipă acest lucru şi că sunt alături de mine şi că atunci când o să revin pe teren o să continue contractul cu mine. M-au ajutat să trec peste trauma aceasta”.

“La TAS, au fost ore întregi în care am stat pe scaun nemişcată”, a mai povestit Halep. “Nu au avut nimic concret pe sângele meu, au fost scenarii. A fost cea mai mare victorie a vieţii mele să demonstrez adevărul şi să am parte de judecători corecţi. Am plâns de bucurie. Eram la Dubai când am aflat decizia. Câd am văzut aşa ceva am spus: Dumnezeu există. Primul pe care l-am sunat a fost tata. După aceea pe mama. Ea avea lacrimi în ochi. Parcă nici la grand slam nu a fost atât de puternic emoţional”.

Despre perioada de suspendare, Halep spune că a fost ceva “cumplit”. “Un an şi jumătate greu de explicat. Se putea face mai bine, să se verifice acele supliente mult mai bine. Dar e omeneşte să greşim, în viaţă trebuie să iertăm. Am iertat. Nu poţi să uiţi anumite traume”.

Organizatorii turneului de la Miami au invitat-o pe Halep să participe la competiţie imediat după pronunţarea de către TAS a deciziei. “Cei de la Miami în clipa în care a apărut decizia mi-au oferit un wild card, fără ca eu să cer. Vreau doar să simt din nou energia publicului, de a fi din nou pe teren. E destul de mare temerea. N-am stat niciodată atât de mult departe de teren şi mi-e teamă. Dar e o teamă asumată şi îmi doresc să fac acest lucru. Nicio clipă nu m-am gândit să mă retrag”.

Sportiva a calificat o postare în social media a Serenei Williams legată de Wimbledon ca fiind venită din cauza unei “frustrări personale”. “E mult prea mare pentru acea postare. Cred că a fost o frustrare personală”.

Simona Halep nu are antrenor în acest moment, dar Darren Cahill o ajută să găsească o echipă bună: “Nu am antrenor. Au fost discuţii, Darren mă ajută foarte mult. Este un om special, m-a făcut să fiu mai sociabilă. Acum încearcă să mă ajute să îmi aleg oamenii potriviţi. Am de ales o achipă, nu o vi face azi sau mâine. Momentan am un sparring din Portugalia şi un fizioterapeut”.

“Mă simt bine, mi-am menţinut şi greutatea. Acum parcă mă simt un pic epuizată, însă trebuie să lucrăm cu noi în permanenţă. Speranţă am avut întotdeauna. Voi vedea ce se va întâmpla. După Miami o să văd dacă ai pot să mă implic total în acest sport”, a adăugat Halep.

Tribunalul de Arbitraj Sportiv a anunţat, marţi, reducerea suspendării Simonei Halep de la patru ani la nouă luni. Conform TAS, perioada de suspendare a româncei a expirat la 6 iulie 2023, adică în urmă cu opt luni. Însă abia acum fostul lider WTA poate reveni în competiţii.