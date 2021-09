Simona Halep, la 30 de ani: „E o perioadă frumoasă a vieţii”. Dezvăluiri din viața personală

Jucătoarea română de tenis Simona Halep a împlinit 30 de ani, iar de ziua ei a declarat că nu are de gând să se retragă, în ciuda problemelor medicale pe care le-a avut în ultimul an şi spune că are aceeaşi dorinţă de a învinge.

”(Cum e viaţa la 30 de ani? Pe terenul de tenis, aşa am început şi cu doping de dimineaţă. Da, la ora 07:00, da, agenţia antidoping…

Dar e frumoasă viaţa, mă simt bine, nu mă simt ca la 30 de ani, dar e o perioadă frumoasă a vieţii şi încerc să mă bucur cât pot de mult. Tot în teneşi, tot în jeanşi şi un tricou, aşa mă simt comod.

Toni îmi face multe cadouri, că ştie că îmi place şi toate cadourile sunt frumoase în felul lor, dar acum mă întâlnesc cu Ion Ţiriac şi sper să fie un cadou frumos, mă aşteaptă.

N-am apucat să fac nimic, părinţii mei vin astăzi, fratele este deja aici, în familie îmi place să fac ziua de naştere. După 10 ani sunt acasă pentru prima dată.

Este o zi frumoasă, specială, îmi place s-o petrec cu familia şi prietenii mei, sunt bine, bine că sunt acasă.

Sunt foarte mulţumită şi nici nu am putut să visez când eram copil la aşa ceva, pentru că mi se părea imposibil să ajung numărul 1, Grand Slam am mai sperat, aşa că m-a inspirat doamna Virginia (n.r. Virginia Ruzici) şi domnul Năstase, şi am văzut că se poate, dar numărul 1 nu îmi imaginam.

Sunt foarte împlinită, şi pe partea personală, şi profesională, mulţumesc lui Dumnezeu că sunt sănătoasă şi pot să joc.

Consider că m-am împlinit şi personal, în fiecare an am avut ani frumoşi, nu au fost ani urâţi, dar anul ăsta a fost mai special, pe partea profesională am avut accidentări grele, dar entuziamsul a rămas la fel, dorinţa e la fel şi sunt motivată să mai joc la nivel înalt, pentru că la US Open am simţit că sunt la nivel bun.

(Mai iei un Grand Slam?) Niciodată să nu spui niciodată! Aşa că nu spun niciodată, cred, d-aia mă antrenez zi de zi, am speranţă şi o să dau tot ce pot ca să joc bine şi să câştig turnee, dar tot ce vine de acum e bonus şi văd ce pot.

Nu garatez şi nu am presiune că, vezi Doamne, trebuie să fac ceva neapărat. Vreau doar să mă bucur”, a declarat Simona Halep, potrivit telekomsport.ro.

Simona Halep a anunţat că va colabora în următoarea perioadă cu antrenorul Adrian Marcu (59 de ani) cu care a mai lucrat în 2013. Simona Halep va evolua luna viitoare la turneul de la Indian Wells (6-17 octombrie).