Simona Halep, mai sinceră ca niciodată! Ce spune despre momentul în care va deveni mamă

Sportiva în vârstă de 29 de ani a făcut zilele trecute marele pas și a decis să își lege destinul cu Toni Iuruc, partenerul de viață din ultimii ani!

Fostul lider mondial trăiește clipe de vis în aceste momente, iar cununia civilă din această săptămână a ținut capul de afiș în România, fiind de departe evenimentul anului. Acum, Halep va trebui să se întoarcă la munca sa pe plan profesional și să își continue lupta către primul titlu câștigat, după o lungă perioadă de timp.

Până atunci însă, Simona a oferit mai multe detalii din intimitatea sa și a vorbit despre posibilitatea de a deveni mamă în viitorul apropiat. Actualul loc 11 WTA a dezvăluit că în momentul de față este exclus acest lucru, asta deoarece tenisul primează, cel puțin în următorii doi sau trei ani.

„(n.r. întrebată dacă familia sa se va mări în următorii doi-trei ani) Dacă joc tenis, nu are cum. Sunt într-un moment de euforie prelungit pentru că sunt bucuroasă şi fericită de ceea ce se întâmplă în viaţa mea. Eu spun că m-am adaptat la noul statut, nu sunt schimbări decât emoţionale. Am fost emoţionată la cununie atunci când am mers spre domnul primar. Dar după ce s-a încheiat ceremonia m-am relaxat şi m-am bucurat să îi am lângă mine pe toţi cei apropiaţi.

A fost o seară de neuitat, m-am bucurat tare mult, am dansat foarte mult, mă dor tălpile încă. Acum o să mă recuperez câteva zile, dar a fost o noapte de neuitat şi îi mulţumesc lui Toni pentru că s-a ocupat de tot şi a făcut să fie totul la superlativ”, a declarat Simona Halep, prezentă la lansarea platformei TennisWin, o reţea socială dedicată iubitorilor de tenis.