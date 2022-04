Simona Halep nu se consideră principala favorită a turneului de la Madrid: „Mă concentrez pe următorul meci”

Simona Halep (21 WTA) s-a calificat în optimile de finală ale turneului Madrid Open, după ce a învins-o pe spaniola Paula Badosa (locul 2 WTA), scor 6-3, 6-1.

Jucătoarea română de tenis spune că nu se poate considera principala favorită pentru câștigarea trofeului.

„Mă simt grozav, simt că am jucat un tenis bun şi sunt foarte fericită de asta. Ea este o jucătoare foarte bună, în acest moment este numărul 2 mondial, este încrezătoare, joacă extraordinar, dar am crezut că am şansa mea şi am dat totul pe teren. Terenul, publicul, care mă susţine mereu, toate îmi plac la Madrid, am o atmosferă grozavă de fiecare dată când joc şi vreau să le mulţumesc tuturor deoarece este foarte bine să ai energia publicului. (n.r. – ce i-a schimbat Patrick Mouratoglou).

Este o plăcere şi o onoare să-l am pe Patrick în loja mea, ca antrenor. Lucrăm din greu la unele lucruri şi, după cum vedeţi, joc bine fiecare meci, aşa că mă concentrez pe a deveni mai bună şi mai puternică. (n.r. – dacă e favorită la câştigarea turneului) Nu, mă concentrez doar pe următorul meci şi vom vedea”, a declarat ea, pe teren.

Simona Halep va evolua în faza următoare cu învingătoarea confruntării dintre jucătoarea americană Cori Gauff (locul 16 WTA şi cap de serie numărul 14) și kazaha Iulia Putinţeva (locul 44 WTA).

Halep a câştigat Madrid Open în 2016 şi 2017, iarr în 2014 şi 2019 a evoluat în ultima fază a turneului. Anul trecut, constănțeanca a fost eliminată în optimi de belgianca Elise Mertens, scor 6-4, 5-7, 5-7.