Simona Halep revine! Decizia surprinzătoare luată de fosta campioană de la Wimbledon și Roland Garros

Simona Halep a confirmat revenirea în tenis prin acceptarea unei invitații spectaculoase de a participa la turneul exclusivist Wimbledon Legends în 2026, unde va juca la proba de dublu mixt alături de Horia Tecău, fost campion la dublu la All England Club. Cei doi campioni români au obținut această onoare după ce și-au adjudecat titluri importante: Halep la simplu în 2019 și Tecău la dublu în 2015.

Halep a mărturisit că a fost invitată să joace și în acest an, dar nu s-a simțit încă „legendă” și nu era pregătită mental să revină pe teren. Ea a spus că va trebui să se antreneze, dar consideră că să joci la Wimbledon este o experiență specială care merită tot efortul. „În tenis plănuiești mereu, dar acum vreau să trăiesc ziua de azi la maximum și să las viața să mă surprindă”, a adăugat Simona.

Horia Tecău a fost cel care a propus această colaborare, exprimându-și dorința de a mai juca de câteva ori în competiția legendelor, inclusiv cu Jean-Julien Rojer și, mai târziu, cu Halep în dublu mixt. El a subliniat caracterul non-competitiv și distractiv al turneului, dar și plăcerea de a retrăi experiențele la Wimbledon.

„Am fost invitată şi acum să joc, dar am simţit că nu e încă momentul şi nu e timpul să fiu legendă. E prea devreme după retragere. Am vorbit cu Horia şi am hotărât ca la anul să jucăm împreună dublu mixt.

Nu m-am interesat de reguli, dar va trebui să mă antrenez, ceea ce încă nu sunt pregatită mental, dar cu siguranţă o să ne motivăm unul pe altul. Să joci la Wimbledon e ceva, înseamnă mult.

În tenis plănuieşti peste o săptămână, lună, chiar şi peste un an. Aşa era rutina mea mentală, tot timpul plănuiam ceva. Acum mă gândesc la ziua de azi, să trăiesc azi la maximum şi să las un pic şi viaţa să mă surprindă.”, a spus Halep pentru as.ro.