Simona Halep, tot mai aproape de a câștiga turneul de la Cluj-Napoca: „Sunt foarte motivată”

Simona Halep a declarat, vineri, după ce a învins-o pe Jaqueline Cristian în sferturile de finală ale Transylvania Open, că a mai simţit dureri la spate.

„(n.r. – întrebată dacă aşa le oferă încredere jucătoarelor române, învingându-le clar) Îşi iau încrederea din jocul lor. Este vorba despre tenis, am încercat să dau totul astăzi, am fost motivată, am fost bucuroasă să fiu pe teren, mi-am tratat spatele seara trecută şi azi dimineaţă şi m-am simţit mai bine. Sunt foarte fericită că am câştigat şi am trecut în semifinale.

A fost mult mai bine (n.r. – spatele), am simţit un pic la rever, chiar de la antrenament, dar sunt obişnuită cu această durere şi ştiu cum să mă descurc cu ea. Am încercat să uit de ea şi doar să mă bucur de tenis şi sunt cu adevărat mândră de performanţa mea de astăzi. A fost un meci greu, cu o adversară dificilă, solidă, puternică şi are un viitor strălucitor. (n.r. – despre ce s-a întâmplat cu serviciul ei).

E un secret, nu pot să spun. De fapt e doar încredere, am muncit mult cu antrenorii mei, pentru a face serviciul un pic mai puternic. Am nevoie de asta la acest nivel, pentru că este întotdeauna greu să joc împotriva jucătoarelor puternice când trebuie să servesc. Să sperăm că pot servi aşa pentru că mă ajută. Dar aţi văzut <slice-ul> meu de astăzi? Pot să spun că am cei mai buni antrenori români, mă bucur că îi am în echipa mea, sunt persoane minunate şi mă simt grozav cu ei, îmi oferă încredere, mă fac să cred în mine şi cred că acesta este cel mai important lucru pentru o jucătoare de tenis. Când zâmbeşti tot timpul, ai o şansă să joci mai bine. (n.r. – despre viitoarea adversară)

Este o bucurie să pot juca semifinala aici, la Cluj. Mereu când am jucat acasă a fost o presiune în plus, dar parcă mă motivează mai mult atunci când am presiune şi joc mai bine. Amândouă joacă bine. Cu Kostiuk am jucat nu demult. Va fi un meci dificil. Cu Emma nu am jucat, este foarte nouă în circuit, a făcut o performanţă extraordinară la US Open. Vreau doar să mă bucur de meci şi cu oricine aş juca o să încerc să dau tot ce am mai bun ca să câştig. Îmi doresc tare mult„, a declarat Halep, la interviul de pe teren.

Simona Halep (30 ani, 18 WTA, principala favorită) s-a calificat în semifinalele turneului Transylvania Open (WTA 250), dotat cu premii totale de 235.238 de dolari, după ce a învins-o, vineri, pe Jaqueline Cristian (23 ani, 105 WTA), scor 6-1, 6-1. Meciul a durat o oră și opt minute.