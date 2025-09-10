Simona Radiș a lansat provocarea: „Mergem la Shanghai să dăm tot ce avem mai bun”

Ediția 2025 a Campionatelor Mondiale de canotaj va avea loc la Shanghai (China) în perioada 21-28 septembrie. Pentru prima dată în istoria competiției, aceasta va include probe mixte la dublu vâsle și 8+1.

Maria Lehaci anticipează o surpriză pentru toată lumea

Dubla campioană olimpică Simona Radiș a declarat, miercuri, la Complexul Sportiv Național ‘Elisabeta Lipă’ din Snagov, că ea și colegii din lotul României vor da totul la Campionatele Mondiale de la Shanghai (21-28 septembrie) pentru a obține rezultate așteptate de toată lumea.

‘Mergem la Shanghai să dăm tot ce avem mai bun. Suntem pregătiți și îi invităm pe români să stea cu ochii pe noi și pe rezultatele noastre, care cu siguranță vor veni. Eu și Magda suntem foarte încrezătoare și suntem convinse că vom da maximum și că vom fi mulțumite când vom trece linia de sosire’, a afirmat Radiș, care va concura la Mondiale în proba de dublu rame alături de Magdalena Rusu.

‘De abia aștept să ajung în China și să înceapă competiția pentru că a fost un an lung și de abia aștept să îl închei. Mondialele sunt foarte importante și neașteptat de grele. Tocmai s-a anunțat că s-a bătut recordul privind numărul de echipaje înscrise. Nimeni nu se aștepta ca în acest an să concureze atât de multe echipe, pentru că e primul Mondial după Jocurile Olimpice. E o surpriză pentru toți. Va fi un concurs cu foarte multe echipe și mulți sportivi valoroși. Iar asta ne va arăta adevărata valoare. Nu va fi ușor să câștigăm, dar e bine să testăm forțele’, a adăugat Simona Radiș.

Maria Lehaci, componentă a bărcii de 8+1 a României, a afirmat că această ediție va fi o surpriză pentru toată lumea pentru că în ultima perioadă au avut loc multe modificări în echipaje.

‘Ne dorim să facem cele mai bune curse la aceste Campionate Mondiale. Suntem nerăbdători să concurăm împotriva celorlalte țări pentru că și la ei, ca și la noi, au apărut modificări în componența bărcilor. Așa că va fi o surpriză pentru toată lumea’, a explicat Maria Lehaci.