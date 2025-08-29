Simona Radiș este convinsă: „Sunt sigură că vom obține rezultate frumoase la Campionatele Mondialele”

Dubla campioană olimpică la canotaj Simona Radiș a declarat, vineri, la Complexul Sportiv Național ‘Elisabeta Lipă’ din Snagov, că ea și colegii din lotul național așteaptă cu nerăbdare Campionatele Mondiale de la Shanghai unde este sigură că România va face din nou performanță.

Întrecerea are loc între 21 și 28 septembrie

‘Abia așteptăm să concurăm la Mondiale și să reușim cât mai multe rezultate frumoase. Suntem în ultima etapă de încărcare. Într-adevăr, Mondialele se apropie, dar suntem entuziasmați. A fost un an lung pentru noi, și îl încheiem târziu, dar suntem pregătiți și bine antrenați. Așteptăm cu nerăbdare și sunt sigură că rezultatele la Campionatele Mondiale vor fi frumoase’, a afirmat ea.

Radiș a participat, vineri, la evenimentul de lansare a unui parteneriat între Federația Română de Canotaj și o companie din domeniul opticii medicale. ‘Încerc să port ochelarii de soare cât mai des pentru că știu cât de important este să ne protejăm ochii. Mai ales noi, care petrecem atât de mult timp în soare’, a adăugat campioana olimpică de la dublu vâsle și 8+1.

Andrei Cornea, medaliat cu aur la Jocurile Olimpice de la Paris în proba de dublu vâsle, a menționat că se află într-o formă bună înaintea Mondialelor: ‘Nu îmi place să fac pronosticuri, așa că nu vreau să vorbesc despre ce vom face la Mondiale. Dar toți ne simțim bine, suntem într-o formă destul de bună și încă suntem în perioada de încărcare fizică. Mai avem un pic până la Mondiale. Acolo vom vedea și noi ce va fi pentru că s-au mai schimbat adversari, s-au mai schimbat și unele lucruri tehnice. De asta spun că nu pot face o previziune chiar dacă aș vrea’.

La rândul său, Cornea a menționat că nu se poate descurca la antrenamente fără ochelari de soare.

‘A fost o vară fierbinte pentru noi, aici la Snagov au fost temperaturi destul de ridicate. Însă nu ne-au speriat, am ieșit și puțin mai devreme pe apă, așa că ne-am adaptat. Ochelarii sunt indispensabili pentru mine pentru că la antrenamente reflexia soarelui în apă este foarte, foarte puternică. Eu, sincer vă spun, fără ei nu pot să mă antrenez. Și chiar în timpul cursei, ochelarii sunt un plus pentru noi’, a precizat campionul olimpic.