Simone Inzaghi contesta o decizie de arbitraj

Barcelona și Inter au remizat, scor 3-3, în manșa tur a semifinalei Ligii Campionilor. Simone Inzaghi, antrenorul milanezilor, a vorbit la superlativ despre Lamine Yamal.

Simone Inzaghi a avut și un motiv de nemulțumire, legat de reușita anulată în repriza secundă pentru un ofsaid milimetric la Henrikh Mkhitaryan.

„Sunt foarte mulțumit pentru că am făcut un meci mare împotriva celei mai puternice echipe din lume în acest moment. Nu înțeleg de ce ni s-a anulat golul lui Mkhitaryan! De-aici regretul. Aceste episoade pot face diferența, dar nu schimbă nimic din ceea ce simt față de acești băieți, care au fost fantastici.

Yamal ne-a creat atâtea probleme, triplarea lui nu era suficientă pentru că se deschideau spații și trebuia să mergem jos. Apoi el a coborât la distanță și am avut o a doua repriză de mare calitate.

Știm că strategia lor dă roade, este riscantă, dar au marcat 150 de goluri în acest sezon, au câștigat două trofee și se luptă pentru încă două. Au o mare calitate, dar noi am făcut un joc foarte organizat. Nu vii la Montjuic să joci astfel de meciuri.

Am avut probleme în ultimele partide, am fost fără Thuram și am jucat meciuri importante. Taremi venea după o accidentare și în seara asta merită lăudat pentru că a intrat bine într-un meci care nu a fost ușor. Jucând opt meciuri la rând există acest risc și el a trebuit să iasă, sper să nu-l pierd la retur, dar am unele îndoieli.

Am făcut același rezultat aici ca acum trei ani. Sunt fericit pentru fani. Marți va fi finala dinaintea finalei. Cine câștigă va merge la Munchen, iar cine pierde stă acasă”, a spus Simone Inzaghi.